Air Canada schort vooruitzichten op om hoge brandstofprijzen

MONTREAL (ANP/BLOOMBERG) - Air Canada heeft zijn vooruitzichten voor dit jaar opgeschort. De luchtvaartmaatschappij doet dit vanwege de stijgende prijzen van vliegtuigbrandstof, die het gevolg zijn van de oorlog in Iran.

"Sinds eind februari hebben de situatie in het Midden-Oosten en de scherpe stijging van de wereldwijde vliegtuigbrandstofprijzen een aanzienlijke externe schok veroorzaakt voor onze sector", zei topman Michael Rousseau na het verschijnen van de kwartaalcijfers. Door de aanhoudende verstoringen is de betrouwbaarheid van een prognose volgens het bedrijf sterk afgenomen.

Canada's grootste luchtvaartmaatschappij denkt een deel van de extra brandstofkosten te compenseren door "verschillende commerciële en kostenmaatregelen".

Onder meer United Airlines en Delta Air Lines hebben recent ook voorzichtige vooruitzichten afgegeven door de stijgende kerosineprijzen. Air France-KLM verwacht 2,4 miljard dollar meer kwijt te zijn aan brandstof dan vorig jaar, werd donderdag bekendgemaakt.