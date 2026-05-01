Winkeliersomzet duidelijk omhoog in maart ondanks Iranoorlog

DEN HAAG (ANP) - Winkeliers hebben in maart duidelijk meer omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. Van een mogelijke 'shopdip' door geschrokken reacties op de oorlog in het Midden-Oosten was dus absoluut geen sprake, volgt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De detailhandel heeft in maart 2,9 procent meer omgezet dan in maart 2025, meldt het CBS. Daarmee lieten de verkopen vorige maand een sterkere toename zien dan in de eerste twee maanden van het jaar. Het verkoopvolume was 3,4 procent hoger.

Onder meer winkels in meubels en woninginrichting deden het goed, met 6 procent meer omzet dan in maart 2025. In zijn geheel ging de omzet in de non-food met 3,6 procent omhoog. Supermarkten lieten daarnaast een plus zien van 2 procent, terwijl de onlineomzet 7,7 procent is toegenomen.

Het CBS meldde donderdag al dat huishoudens in het eerste kwartaal evenveel consumeerden als een kwartaal eerder. Er ging meer geld naar kleding en voedingsmiddelen, maar minder naar vervoersmiddelen en brandstoffen.