ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Air Canada schrapt opnieuw vluchten door staking cabinepersoneel

Economie
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 8:49
anp170825049 1
MONTREAL (ANP/AFP) - Door een driedaagse staking van het cabinepersoneel van Air Canada worden ook zondag veel vluchten van de Canadese luchtvaartmaatschappij geannuleerd. Hierdoor gaan ook enkele vluchten tussen Schiphol en de Canadese steden Montreal en Toronto niet door, blijkt uit vluchtinformatie van Schiphol.
Zaterdag gingen stewards en stewardessen van Air Canada in staking naar aanleiding van een geschil over hun loon. Het gaat om ongeveer 10.000 werknemers die volgens de vakbond Canadian Union of Public Employees (CUPE) hogere lonen willen en ook betaling voor werk buiten de cabine, zoals bij het in- of uitchecken van passagiers.
De betrokken personeelsleden worden betaald op basis van de tijd dat ze vliegen. Zaterdag zijn alle zevenhonderd vluchten geschrapt en dat raakte meer dan 100.000 reizigers.
Vorig artikel

Laatste weken augustus vrij warm en wisselvallig

Volgend artikel

Ondanks superslimme AI hebben robots nog altijd één groot probleem

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2589530723

8 teken dat je misschien (zonder het te weten) een beetje autistisch bent

anp160825090 1

Zou Poetin Trump echt ergens mee chanteren?

e39d3daf-9068-4232-a88d-9cab1071ab0b

Van pinda's tot granaatappels — de 19 voedingsmiddelen die je jong houden

ANP-524446994

Dit zijn de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld (eentje springt eruit)

ANP-436738274

De 5 beste duurzame reisbestemmingen voor 2025 volgens de BBC

ANP-533474339

Verstopt onder camper: 16-jarige veroorzaker dodelijk ongeval (4 doden)in Kürten vlucht na crash.