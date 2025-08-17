Air Canada schrapt opnieuw vluchten door staking cabinepersoneel

MONTREAL (ANP/AFP) - Door een driedaagse staking van het cabinepersoneel van Air Canada worden ook zondag veel vluchten van de Canadese luchtvaartmaatschappij geannuleerd. Hierdoor gaan ook enkele vluchten tussen Schiphol en de Canadese steden Montreal en Toronto niet door, blijkt uit vluchtinformatie van Schiphol.

Zaterdag gingen stewards en stewardessen van Air Canada in staking naar aanleiding van een geschil over hun loon. Het gaat om ongeveer 10.000 werknemers die volgens de vakbond Canadian Union of Public Employees (CUPE) hogere lonen willen en ook betaling voor werk buiten de cabine, zoals bij het in- of uitchecken van passagiers.

De betrokken personeelsleden worden betaald op basis van de tijd dat ze vliegen. Zaterdag zijn alle zevenhonderd vluchten geschrapt en dat raakte meer dan 100.000 reizigers.