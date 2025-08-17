ECONOMIE
Laatste weken augustus vrij warm en wisselvallig

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 8:19
anp170825045 1
HOUTEN (ANP) - Het wordt in de laatste twee weken van augustus nog vrij warm zomerweer, meldt Weeronline. Wel zal het geleidelijk wisselvalliger zijn en komt het vaker tot regen of buien.
In de tweede helft van de maand is het warm zomerweer met soms temperaturen ruim boven de 25 graden. In de laatste week van augustus lijkt het minder warm te worden, met temperaturen in de buurt van de 20 graden.
Begin september is de verwachting dat de temperaturen hoger zijn dan normaal, met waarden boven de 20 graden. Bij veel zonneschijn kan het in het binnenland nog zomers warm worden met 25 graden of meer. Wel moet vaak rekening worden gehouden met wat regen of buien.
