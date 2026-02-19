Air France-KLM boekt recordwinst, Nederlandse tak blijft achter

PARIJS (ANP) - Air France-KLM heeft in 2025 een recordwinst geboekt. Het luchtvaartconcern vervoerde meer passagiers en wist vaker tickets voor luxere zitplaatsen te verkopen, wat meer geld opbrengt. Tegelijkertijd zorgden lagere brandstofkosten voor een fikse meevaller. De winstgevendheid bij het Nederlandse KLM bleef achter bij die van zustermaatschappij Air France.

De operationele winst, dus het resultaat uit de belangrijkste activiteiten van Air France-KLM, steeg voor het eerst tot net boven de 2 miljard euro. Dat is 403 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De nettowinst kwam eveneens uit op een recordniveau van 1,75 miljard euro, ruim een verdrievoudiging in vergelijking met een jaar eerder. Een groot deel daarvan bestond uit papieren winsten dankzij wisselkoersen.

Air France-KLM meldde ook meteen een tegenvaller in het nieuwe boekjaar. In de eerste dagen van 2026 zorgde het winterse weer voor een financiële tegenvaller van 90 miljoen euro. Op Schiphol moest KLM vele honderden vluchten schrappen omdat anders te weinig tijd was om vliegtuigen en banen ijs- en sneeuwvrij te maken.

Stakingen

KLM hield de operationele winst vorig jaar stabiel, terwijl het resultaat bij Air France met 39 procent steeg. KLM trof het afgelopen jaar maatregelen om de omzet sneller te laten groeien en kosten te besparen, onder andere door ruim 250 kantoorbanen te schrappen. Dit leverde vooral in de laatste maanden van het jaar een hogere winst op, maar KLM blijft zoeken naar meer mogelijkheden om kosten te besparen.

De Nederlandse maatschappij had tegelijkertijd last van gestegen tarieven op Schiphol en stakingen. Daarnaast kampte met name KLM met een terugval in de vraag naar goedkopere vluchten. Door het strengere inreis- en immigratiebeleid van de Verenigde Staten onder Donald Trump is het lastiger geworden om de vliegtuigen gevuld te houden voor vluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika.

Ook Transavia moest op de kosten letten en leed een operationeel verlies van 49 miljoen euro. De budgetdochter vervoerde in 2025 aanzienlijk meer passagiers, maar had op routes naar Europese vakantiebestemmingen last van toegenomen concurrentie die op de ticketprijzen drukte. Dat kwam doordat maatschappijen minder naar het Midden-Oosten vlogen en die vluchten naar Europa verschoven. Ook weken meer Nederlandse vakantiegangers uit naar Duitse luchthavens.