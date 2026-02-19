ECONOMIE
Aantal vacatures bij Defensie stijgt keihard

Samenleving
door Peter Janssen
donderdag, 19 februari 2026 om 7:22
Er staan op dit moment bijna 10.000 vacatures open bij Defensie zelf, en nog eens een paar duizend bij externe partijen, schrijft De Telegraaf. Die laatsten worden vooral ingeschakeld voor moeilijk vervulbare functies als monteur, ict'er en kok. Volgens De Nationale Vacaturebank nam het aantal vacatures voor dit soort mbo-banen bij de krijgsmacht in een jaar tijd toe met 60 procent.
"Voor iedere militair aan de frontlinie hebben we misschien wel tien mensen in ondersteunende functies nodig", zegt een woordvoerder van Defensie. "De meeste mensen werven we zelf, onder meer via onze site en spotjes op radio en tv en in de bioscoop. Maar voor moeilijk vervulbare functies in de logistiek en de techniek doen we een beroep op externe partijen, zoals uitzendbureaus en gespecialiseerde bemiddelaars."
Volgens de Nationale Vacaturebank nam het aantal vacatures voor dit soort functies in een jaar tijd toe met 60 procent. "Op dit moment staan er bij ons zo'n 1500 openstaande banen bij Defensie op de site", zegt directeur Sharita Boon. "In werkelijkheid zijn dat er veel meer. Als Defensie zegt dat ze een monteur nodig hebben, zoeken ze er daar nooit één van, maar meerdere. Je praat dus al snel over enkele duizenden openstaande vacatures bij externen."

