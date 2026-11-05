Onder de walnotenboom liggen ze tussen het blad, sommige nog in hun groene jas te bekomen van de val. Het lijkt onschuldig om een tas vol van de gezonde noten te rapen, maar dat hangt af van waar die boom staat. Als je niet uitkijkt, dan sta je opeens als stroper te boek.

Officieel mag je niets meenemen uit het bos, schreef NH Nieuws . In de praktijk gedogen boswachters een kleine hoeveelheid voor eigen gebruik.

Hoeveel noten mag je meenemen uit het bos?

Veel natuurgebieden houden een champignonbakje van 250 gram aan, ongeveer twee grote handen vol. Staatsbosbeheer gebruikt dezelfde maat, meldde Radar. Rapen gebeurt op eigen risico.

Grootschalig of commercieel rapen ziet Staatsbosbeheer als diefstal of beschadiging. Hoe duur dat kan uitpakken, merkte een chef-kok in de Schoorlse Duinen in 2021: hij nam ruim twee kilo eekhoorntjesbrood mee en riskeerde een geldboete tot 4300 euro of een maand cel. Hetzelfde speelt bij paddenstoelen meenemen van je herfstwandeling

Laat ook iets liggen. Boswachter John Didderen van het Goois Natuurreservaat wijst op de dieren die op de noten rekenen.

De dieren moeten ook eten, hè? Zij moeten opvetten voor de winter. - John Didderen, boswachter Goois Natuurreservaat

En onder de boom van de buren?

Valt een walnoot van de boom van de buren op jouw grond, dan is hij van jou, schrijft Kassa op basis van het Juridisch Loket. Plukken van de takken die over de schutting hangen mag niet: zolang de noot aan de boom hangt, is hij van je buur.

Voor bomen in een park of langs de straat geldt hetzelfde als in het bos: de gemeente of terreinbeheerder is eigenaar. Twijfel je, vraag het dan even na.

Wanneer raap je walnoten?

Walnoten vallen tussen september en eind oktober, schrijft MAX Vandaag. Wacht tot ze vanzelf vallen; plukken uit de boom beschadigt ze. Raap vaak, want noten die lang op de natte grond liggen, gaan schimmelen en verkleuren.

Haal de groene bolster eraf. Lukt dat niet, laat ze dan een week of twee liggen tot hij loslaat. Trek handschoenen aan: de bolster geeft bruine vlekken op je handen en kan gevoelige huid irriteren, waarschuwt de Oregon State University, die een handleiding voor noten uit eigen tuin uitgaf.

Zo droog je walnoten zonder schimmel

Verse noten zitten vol vocht en het velletje om de noot smaakt bitter. Drogen lost beide op.

Begin binnen een dag. Spreid de noten in één laag uit op een rooster of krant. Kies een warme, luchtige plek. De Amerikaanse universiteit adviseert 35 tot 40 graden; boven de 43 graden gaat de kwaliteit achteruit. Op kamertemperatuur in een geventileerde ruimte duurt het enkele weken. Test een noot. Kraak er een open: breekt het tussenschotje met een knak, dan is hij droog. Buigt het, dan moet hij langer. Bewaar ze koel. In een dichte bak in de koelkast blijven gedroogde walnoten tot een jaar goed, in de vriezer tot twee jaar. Buiten de koelkast kies je de koelste, droogste plek in huis.

Hazelnoten droog je op dezelfde temperatuur, in twee tot drie dagen. Ze zijn klaar als de noot vanbinnen van wit naar crème kleurt.

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