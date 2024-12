Air France-KLM gaat met AI van Google reisgedrag in kaart brengen

PARIJS (ANP/RTR) - Air France-KLM gaat samenwerken met Google om met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) meer inzicht in het reisgedrag van passagiers te krijgen. Dat heeft de luchtvaartgroep woensdag bekendgemaakt.

Google Cloud gaat de gegevens van de honderden vliegtuigen en tientallen miljoenen passagiers van de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep analyseren. Air France-KLM zal de uitkomsten van de clouddienst van Google gebruiken om beter inzicht te krijgen in passagiersvoorkeuren en reisgedrag om "op maat gemaakte reisopties en diensten aan te bieden".

Het luchtvaartconcern kan de analyses ook gebruiken om de werkzaamheden tijdens vluchten en op de luchthaven te verbeteren. Zo is de tijd die nodig is om vast te stellen wanneer onderhoud aan vliegtuigen nodig is, volgens Google al gedaald "van uren naar minuten".

"Onze samenwerking met Google Cloud is een belangrijke stap voorwaarts in onze datastrategie", zegt vicepresident Pierre-Olivier Bandet van Air France-KLM. "Met de geavanceerde datatechnologieën van Google Cloud versnellen we onze innovatiekracht, terwijl we veiligheid en efficiëntie blijven waarborgen. Generatieve AI stelt ons in staat om te bouwen aan de toekomst van reizen."