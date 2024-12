Tweede Kamerlid Maatoug wordt GroenLinks-wethouder in Utrecht

DEN HAAG (ANP) - Tweede Kamerlid Senna Maatoug wordt de nieuwe wethouder voor mobiliteit, klimaat en energie in de gemeente Utrecht. De 35-jarige Maatoug, die momenteel voor GroenLinks-PvdA in de Tweede Kamer zit, maakt nog deze maand de overstap naar de lokale politiek. Ze wordt op donderdag 12 december officieel voorgedragen en benoemd als wethouder. Daarmee volgt ze haar partijgenoot van GroenLinks Lot van Hooijdonk op, die begin november besloot na ruim tien jaar te stoppen als wethouder in Utrecht.

Volgens de Utrechtse GroenLinks-fractievoorzitter Julia Kleinrensink maken Maatougs ervaring, gedrevenheid en betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken haar een ideale wethouder. Zelf noemt Maatoug haar voordracht een grote eer. In een tijd waarin het vertrouwen in de overheid laag is, zegt ze dichter bij de inwoners te willen staan. "Ik hoop dat de stad mij leert kennen als een eerlijke bestuurder. Diep in de dossiers, dicht bij de mensen en altijd eerlijk over de keuze die voorligt."

Maatoug stond bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar op nummer 13 op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA, dat toen 25 zetels behaalde. Ze zit sinds 2021 in de Tweede Kamer, eerst voor GroenLinks en sinds de vorige verkiezingen voor de gezamenlijke GroenLinks-PvdA-fractie.