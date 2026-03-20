Air France-KLM houdt rekening met brandstoftekorten

Economie
door Redactie
vrijdag, 20 maart 2026 om 8:18
bijgewerkt om vrijdag, 20 maart 2026 om 8:30
Luchtvaartconcern Air France-KLM bereidt zich voor op mogelijke brandstoftekorten in delen van de wereld waar het naartoe vliegt. Door de Iranoorlog is de export van brandstoffen vanuit de Golfregio ernstig verhinderd, wat vooral Zuidoost-Aziatische landen raakt. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie houdt daarom rekening met problemen bij terugvluchten uit dat deel van de wereld, zei topman Ben Smith tegen de Financial Times.
"We werken aan scenario's over hoe we moeten omgaan met brandstoftekorten", zei Smith tegen de zakenkrant. "Zuidoost-Azië is veel afhankelijker van brandstof uit de Golfregio dan Europa", vulde hij aan. "We kunnen brandstof in Europa krijgen, maar als we naar een Zuidoost-Aziatische stad gaan, zouden we niet in staat zijn terug te vliegen."
Volgens de FT verwachten enkele luchthavenbestuurders dat ze het aantal vluchten moeten beperken als gevolg van brandstoftekorten. De luchtvaartautoriteit van Vietnam waarschuwde onlangs voor een mogelijke vermindering van het aantal binnenlandse vluchten door kerosinetekorten.
