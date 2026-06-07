Air France-KLM open voor gesprekken over mogelijke easyJet-deal

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Air France-KLM-topman Ben Smith heeft laten doorschemeren dat hij bereid is om een mogelijke betrokkenheid bij een bod op easyJet te overwegen. Volgens persbureau Bloomberg heeft hij gezegd dat hij een telefoontje van de potentiële koper Castlelake zou aannemen, mocht de Amerikaanse investeringsmaatschappij met een voorstel komen.

Onlangs werd bekend dat Castlelake overweegt een overnamebod te doen op easyJet. De investeerder heeft tot het einde van de maand om haar intenties kenbaar te maken of zich terug te trekken.

Smith benadrukte in gesprek met Bloomberg dat Air France-KLM nu niet betrokken is bij een bod. Wel noemde hij de vele landingsrechten die easyJet heeft verworven "zeer indrukwekkend". Het is volgens hem "geen verrassing" dat er interesse is voor easyJet. Op de vraag of Air France-KLM de telefoon zou opnemen om over een voorstel voor easyJet te praten, zei hij: "Absoluut, en ik verwacht dat al onze concurrenten hetzelfde zouden doen."