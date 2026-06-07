ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Air France-KLM open voor gesprekken over mogelijke easyJet-deal

Economie
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 15:16
anp070626093 1
PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Air France-KLM-topman Ben Smith heeft laten doorschemeren dat hij bereid is om een mogelijke betrokkenheid bij een bod op easyJet te overwegen. Volgens persbureau Bloomberg heeft hij gezegd dat hij een telefoontje van de potentiële koper Castlelake zou aannemen, mocht de Amerikaanse investeringsmaatschappij met een voorstel komen.
Onlangs werd bekend dat Castlelake overweegt een overnamebod te doen op easyJet. De investeerder heeft tot het einde van de maand om haar intenties kenbaar te maken of zich terug te trekken.
Smith benadrukte in gesprek met Bloomberg dat Air France-KLM nu niet betrokken is bij een bod. Wel noemde hij de vele landingsrechten die easyJet heeft verworven "zeer indrukwekkend". Het is volgens hem "geen verrassing" dat er interesse is voor easyJet. Op de vraag of Air France-KLM de telefoon zou opnemen om over een voorstel voor easyJet te praten, zei hij: "Absoluut, en ik verwacht dat al onze concurrenten hetzelfde zouden doen."
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

194171371_m

Nieuwe heffing op leaseauto's: €300 per maand extra voor je werkgever, ook bij hybride

16Daily-PopeTrump-articleLarge

Amerikaanse bisschoppen verstoren 250-jarig jubileum met gebed voor migranten en slaven

205412244_m

Deze nog onbekende factor heeft veel invloed op je slaapkwaliteit: 3 tips voor verbetering

236862315_m

Waarom vinden zoveel mensen matcha ineens lekker?

ANP-560091825

Voor het eerst meerderheid: oppositie tegen Netanyahu haalt 62 zetels

Loading