Golfer Ruiter blij met prijs voor beste amateur KLM Open

BADHOEVEDORP (ANP) - Golfer Nevill Ruiter kijkt met een goed gevoel terug op zijn laatste deelname als amateur aan het KLM Open in Badhoevedorp. De 24-jarige Nederlander, die in augustus professional wordt, veroverde de Robbie van Erven Dorens Trofee, de prijs voor de beste amateur die de 'cut' haalt. "Als amateur is dat het hoogst haalbare, dus dat is heel mooi", zei hij na afloop van zijn slotronde.

Ruiter wist zaterdag al dat hij de prijs zou ontvangen, aangezien hij de enige overgebleven amateur in het deelnemersveld was. Na zijn knappe scores tijdens de eerste dagen, waarmee hij na drie ronden op de 53e plaats stond, viel hij zondag wat terug na een ronde van 78 slagen (7 boven het baangemiddelde).

Gevraagd of zijn wedstrijd misschien al was gespeeld na het winnen van de prijs voor de beste amateur, antwoordde hij ontkennend. "Zo voelde het eigenlijk niet. Ik was echt nog wel gretig naar meer vandaag. Helaas kwam het er niet uit. Maar het was zeker nog niet over voor mij."