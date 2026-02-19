Air France-KLM stijgt op Damrak, Besi en Aegon dalen na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - Air France-KLM behoorde donderdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie boekte in 2025 een recordwinst. Het concern vervoerde meer passagiers en wist vaker tickets voor luxere zitplaatsen te verkopen, wat meer geld opbrengt. Ook zorgden lagere brandstofkosten voor een forse meevaller. Het aandeel klom 5,5 procent.

De winstgevendheid bij KLM bleef wel achter bij die van zustermaatschappij Air France. In de eerste dagen van 2026 zorgde het winterse weer ook voor een financiële tegenvaller van 90 miljoen euro. Op Schiphol moest KLM daardoor vele honderden vluchten schrappen. Volgens KLM-topvrouw Marjan Rintel gaat de luchtvaartmaatschappij dit jaar verder in de kosten snijden.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 1010,69 punten. Chipbedrijf Besi en verzekeraar Aegon, die ook met resultaten kwamen, verloren ruim 5 procent. Woensdag steeg de AEX nog 1,5 procent.