Air France schort vluchten Midden-Oosten en Tel Aviv langer op

PARIJS (ANP/RTR) - Air France heeft de opschorting van haar vluchten van en naar ⁠Dubai en Riyad verlengd tot en met 31 maart, en van en naar Tel⁠ Aviv en Beiroet tot en met 4 april. "Vanwege de veiligheidsomstandigheden op de bestemmingen en de sluiting van bepaalde luchtruimten is het bedrijf genoodzaakt de opschorting van haar vluchten te verlengen", maakte de luchtvaartmaatschappij maandag bekend.

Zustermaatschappij KLM gaf donderdag al aan tot en met 17 mei niet naar Dubai en de Saudische steden Riyad en Dammam te vliegen. De reden is de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. "Wij blijven de situatie evalueren en houden nauw contact met de relevante autoriteiten", zei de Nederlandse luchtvaartmaatschappij toen.

Omdat het luchtruim boven landen rondom de Perzische Golf onveilig is, besloot KLM eerder haar vluchten naar de bestemmingen tot en met 28 maart te schrappen.