Minister verzekert: IND is klaar om migratiepact uit te voeren

DEN HAAG (ANP) - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is klaar om het Europese migratiepact uit te voeren, verzekerde asielminister Bart van den Brink (CDA) maandag tijdens een Kamerdebat. Daarover waren twijfels gerezen nadat dagblad Trouw vorige week publiceerde over een rapport dat toen nog vertrouwelijk was en inmiddels is gepubliceerd. Daarin voorzag de IND juist grote problemen als het pact op 12 juni aanstaande in werking treedt.

Door de Europese afspraken moet de organisatie die asielaanvragen behandelt tientallen processen en procedures veranderen. Dat stelt de IND voor grote uitdagingen en de organisatie maakt zich zorgen of hier wel op tijd voldoende personeel voor is. Ook zou een ICT-systeem dat nodig is om het pact uit te voeren, niet op tijd klaar zijn.

De IND is er desalniettemin klaar voor volgens de minister, al zullen nog na de invoering zaken moeten worden verbeterd. "Want er komen sowieso ongetwijfeld onvoorziene zaken nog aan het licht."