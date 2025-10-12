Air France schort vluchten naar Madagaskar op

PARIJS (ANP) - Air France schort zijn vluchten naar Madagaskar op vanwege de onrust in het land. De luchtvaartmaatschappij vliegt zeker tot dinsdag niet van Parijs naar de Malagassische hoofdstad Antananarivo, meldt Air France aan persbureau AFP.

In Madagaskar vinden sinds eind september grote protesten tegen de regering plaats. Het kwam tot confrontaties met de autoriteiten waarbij volgens de Verenigde Naties tientallen doden zijn gevallen. President Andry Rajoelina zei zondag dat er een poging gaande was om illegaal de macht over te nemen. Militairen hebben zich bij de demonstranten gevoegd en een legeronderdeel verklaarde de controle over de krijgsmacht over te nemen.