ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Air France schort vluchten naar Madagaskar op

Economie
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 15:40
anp121025089 1
PARIJS (ANP) - Air France schort zijn vluchten naar Madagaskar op vanwege de onrust in het land. De luchtvaartmaatschappij vliegt zeker tot dinsdag niet van Parijs naar de Malagassische hoofdstad Antananarivo, meldt Air France aan persbureau AFP.
In Madagaskar vinden sinds eind september grote protesten tegen de regering plaats. Het kwam tot confrontaties met de autoriteiten waarbij volgens de Verenigde Naties tientallen doden zijn gevallen. President Andry Rajoelina zei zondag dat er een poging gaande was om illegaal de macht over te nemen. Militairen hebben zich bij de demonstranten gevoegd en een legeronderdeel verklaarde de controle over de krijgsmacht over te nemen.
loading

POPULAIR NIEUWS

242642288_m

Wetenschapper ontdekt per ongeluk kankerbehandeling waar geen operatie voor nodig is

Scherm­afbeelding 2025-10-11 om 17.50.05

Wilders vindt het te eng om aan debatten mee te doen. Of is dat een smoesje?

anp121025040 1

De aanhang van Wilders komt: Amsterdam breidt veiligheidsrisicogebied voor demonstratie uit

gandr-collage (16)

Tandpasta essentieel voor gezonde tanden? Dit is de waarheid

143964668_m

Is dit het beste medicijn tegen gewrichtspijn?

anp121025038 1

Diplomaten uit Qatar verongelukken in aanloop naar top Egypte

75df036c

Huizenprijzen EU-hoofdsteden: Amsterdam koploper

Loading