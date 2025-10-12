Kijken PVV-stemmers naar politieke debatten?

Er is al heel wat gezegd over de gedongen afwezigheid/boycot van debatten door Geert Wilders . En over wie daar voordeel van zou hebben.

Maar eerst de vraag die je dan moet stellen: kijken PVV-stemmers naar verkieizingsdebatten.

Het antwoord: PVV-stemmers kijken wel naar politieke debatten, maar hun kijkgedrag verschilt sterk van andere kiezersgroepen. Zij hebben een duidelijke voorkeur voor bepaalde formats en zenders. mediacourant+1

Televisiekijkgedrag PVV-achterban

Voorkeur voor bepaalde zenders

De PVV-achterban heeft een sterke voorkeur voor SBS6 en programma's zoals Hart van Nederland en VI. Bij een verkiezingsshow van SBS6 stemde maar liefst 44 procent van de kijkers op de PVV, terwijl het landelijk percentage toen rond de 15 procent lag. Dit toont aan dat PVV-stemmers wel degelijk politieke programma's volgen, maar vooral wanneer deze worden uitgezonden door zenders die zij vertrouwen.​

Wantrouwen jegens mainstream media

PVV-kiezers hebben significant minder vertrouwen in traditionele media dan andere kiezersgroepen. Op een schaal van 0 tot 10 geven zij media een vertrouwensscore van minder dan 4, terwijl andere kiezers boven de 5 scoren. Dit verklaart waarom PVV-stemmers mogelijk minder geneigd zijn om debatten op de publieke omroep te bekijken.​

Inhoudelijke standpunten belangrijker dan debatten

PVV-stemmers kijken dus zeker naar politieke debatten, maar vooral wanneer deze plaatsvinden op hun vertrouwde zenders en wanneer Wilders zelf deelneemt. Hun televisiekijkgedrag is intensief maar selectief, met een voorkeur voor meer populistische mediaformats boven traditionele politieke programma's.​