Winterstorm teistert delen VS met 235 miljoen inwoners

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 13:44
WASHINGTON (ANP) - Een groot deel van de Verenigde Staten heeft te maken met een sneeuwstorm die dit weekeinde dwars over het land raast. Storm Fern trekt van het noordoosten diep landinwaarts, zo ver als de staten Oklahoma en Colorado. Er wonen naar schatting 235 miljoen van de 340 miljoen Amerikanen op dat 'pad'.
In veertig van de vijftig staten zijn waarschuwingen uitgegaan voor de 'monsterstorm'. Er zijn zeker 9000 vluchten geschrapt op vliegvelden. KLM schrapt zondag negen vluchten om de winterstorm.
President Donald Trump heeft gezegd dat de federale regering voorbereid is op de "catastrofale winterstorm Fern". Hij raadde de mensen die "op het pad van de storm wonen" aan "binnen en warm te blijven".
De rampenbestrijdingsorganisatie FEMA meldt dat ze 30 speciale teams van reddingswerkers, 7 miljoen maaltijden, 600.000 dekens en 300 generatoren klaar heeft staan in gebieden die naar verwachting getroffen worden door de ergste sneeuwval en kou.
