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Airbnb verhoogt omzetverwachting opnieuw door hoge reisvraag

Economie
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 8:03
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SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Airbnb heeft zijn omzetverwachting voor de tweede keer dit jaar verhoogd na een sterke vraag naar reizen in het afgelopen kwartaal. Het verhuurplatform zag in Noord-Amerika de grootste groei in bijna drie jaar, mede door het wereldkampioenschap voetbal.
Er werden 148,3 miljoen overnachtingen en reizen geboekt in het afgelopen kwartaal, dat is 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Naast Noord-Amerika meldt Airbnb ook groei in andere belangrijke markten, zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Australië. De omzet steeg met 17 procent naar 3,6 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. Het verhuurplatform boekte 816 miljoen dollar nettowinst.
Meer dan 150.000 huizen in de speelsteden werden tijdens het WK voetbal voor het eerst op Airbnb gezet, meldt het verhuurplatform. Het WK werd in juni en juli gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
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