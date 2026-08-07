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Tot en met zondag geen treinen tussen Boxmeer en Venray

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 7:40
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VENRAY (ANP) - Tussen Boxmeer en Venray rijden tot en met zondag geen treinen, dat meldt een woordvoerder van Arriva. Eerder was al bekend dat er vrijdag geen treinen zouden rijden door de werkzaamheden na de brand in natuurgebied Boschhuizerbergen, ten oosten van Venray.
Het treinverkeer lag eerder deze week al stil door de brand, maar werd donderdagochtend hervat. In de loop van donderdag laaide het vuur echter weer op.
Daarna meldde Arriva dat het treinverkeer op het traject weer zou stoppen omdat er veel (blus)werkzaamheden plaatsvonden. Daardoor kan het spoorwegbedrijf geen betrouwbare dienstregeling bieden. Er rijden bussen zolang de werkzaamheden duren.
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