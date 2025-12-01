Airbus bijna klaar met updaten vliegtuigen met softwareprobleem

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het overgrote deel van de ongeveer 6000 Airbus-vliegtuigen van het type A320 die te maken hadden met een softwareprobleem, heeft in het weekend de benodigde update gekregen. Hierdoor heeft de Europese fabrikant Airbus een grotere verstoring kunnen voorkomen bij wat de grootste terugroepactie van het bedrijf tot nu toe was.

Minder dan honderd toestellen moeten nog een update krijgen voordat ze weer in gebruik kunnen worden genomen, liet Airbus maandagochtend weten. Het bedrijf maakte vrijdagavond bekend dat een incident ongeveer een maand geleden de noodzaak had aangetoond voor een dringende software-update op zijn meest gebruikte vliegtuig, omdat sprake zou zijn van aantasting door "intense zonnestraling" in de cockpit.

De situatie leidde verspreid over de wereld tot annuleringen en vertragingen omdat maatschappijen vliegtuigen aan de grond hielden tot de fix was uitgevoerd. In Nederland bleven problemen wel uit, mede doordat KLM de betreffende vliegtuigen niet in de vloot heeft.