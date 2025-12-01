Meer hypotheekaanvragen door aankondiging rentestijgingen

DE MEERN (ANP) - Het aantal hypotheekaanvragen is afgelopen maand flink gestegen vergeleken met een jaar eerder. Vooral in de derde week van november was er een piek, na aankondigingen van rentestijgingen door meerdere geldverstrekkers. Het aantal aanvragen steeg met ruim 12 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN).

63 procent van de aanvragen kwam van woningkopers. Hun gemiddelde hypotheekbedrag kwam uit op 377.000 euro, een groei van 3 procent op jaarbasis. Dat was in lijn met de stijging van de huizenprijzen.

Gekeken naar subcategorieën kwamen met 16 procent de meeste aanvragen van verbouwers, al was die groep begin dit jaar nog goed voor 19 procent van de aanvragen. Ook starters in het hoge segment (14 procent) deden veel aanvragen.