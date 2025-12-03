ECONOMIE
Airbus inspecteert tot 628 vliegtuigen om probleem metalen platen

Economie
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 1:47
PARIJS (ANP) - De Europese vliegtuigbouwer Airbus meldde dinsdag dat wereldwijd mogelijk tot 628 van zijn populaire A320-vliegtuigen moeten worden geïnspecteerd vanwege een 'kwaliteitsprobleem' met metalen platen dat aan het licht is gekomen.
Airbus voegde eraan toe dat het getal het "totale aantal potentieel getroffen vliegtuigen" weergeeft en "dat dit niet betekent dat al deze vliegtuigen noodzakelijkerwijs getroffen zijn".
Vrijdag meldde Airbus dat zo'n 6000 A320-vliegtuigen een onmiddellijke softwarefix nodig hebben. De apparatuur zou zijn aangetast door "intense zonnestraling" in de cockpit.
