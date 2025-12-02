Palestijnen melden dood journalist door Israëlische droneaanval

KHAN YOUNIS (ANP) - De Palestijnse journalist Mahmoud Wadi is gedood bij een Israëlische droneaanval in de Gazastrook, meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Een andere journalist raakte gewond bij dezelfde aanval, die plaatsvond in de zuidelijke stad Khan Younis.

Volgens lokale media werkte Wadi voor verschillende media, die onder meer zijn met een dronecamera gemaakte beelden verspreidden.

Sinds het begin van de Israëlische aanvallen op de Gazastrook, een Palestijns gebied, heeft Israël meer dan 200 journalisten gedood, heeft het Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) becijferd. Israël laat geen buitenlandse journalisten toe in de Gazastrook.

Er geldt sinds 10 oktober een staakt-het-vuren tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas. Sindsdien hebben de Israëliërs volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten 357 Palestijnen in het gebied gedood.