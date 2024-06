Airbus keldert op beurs Parijs na verlagen leveringsdoelstelling

AMSTERDAM (ANP) - Airbus is dinsdag gekelderd op de beurs van Parijs. De Europese vliegtuigfabrikant heeft zijn doelstelling voor de leveringen van vliegtuigen verlaagd door aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Ook stelde Airbus de winstverwachting om die reden bij. Het aandeel verloor 9,4 procent.

Op de aandelenbeurs in Amsterdam behoorde Ebusco tot de grootste verliezers (min 8 procent). De fabrikant van elektrische bussen uit Deurne gaf een omzetalarm. Volgens het bedrijf beginnen de maatregelen die in de afgelopen twaalf maanden zijn genomen om de prestaties te verbeteren wel vruchten af te werpen, maar zijn ze nog onvoldoende om de omzetdoelstelling te behalen.

De stemming op de Europese beurzen was verder overwegend negatief. De AEX-index steeg een fractie tot 926,64 punten. De MidKap verloor 1 procent tot 881,91 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,8 procent.

Shell

Besi veerde op, nadat het chipbedrijf de afgelopen dagen werd meegetrokken door een koersverlies van het Amerikaanse Nvidia. Het aandeel steeg 2,6 procent en eindigde daarmee bovenaan de AEX. Ook de andere chipbedrijven op het Damrak eindigden hoger: zo klom ASMI 0,7 procent, ASML 0,2 procent. Nvidia verloor de laatste drie handelsdagen zo'n 13 procent aan waarde, goed voor ongeveer 430 miljard dollar aan beurswaarde.

Naast Besi stonden bierbrouwer Heineken en olieconcern Shell tussen de sterkste stijgers in de hoofdindex. Zij stegen respectievelijk 1,2 procent en 0,6 procent. Uitzendconcern Randstad (min 2,9 procent) en zorgtechnologiebedrijf Philips (min 3,1 procent) stonden onderaan de AEX.

Milieutoeslag

Sportschoolketen Basic-Fit stond tussen de sterkste stijgers in de MidKap met een plus van 0,7 procent. Koffie- en theeconcern JDE Peet's (min 2,9 procent) en industrieel toeleverancier Aalberts (min 2,6 procent) waren hekkensluiters in de index voor middelgrote fondsen.

Lufthansa steeg 0,1 procent in Frankfurt. Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa gaat vliegtickets tot 72 euro duurder maken met een milieutoeslag. Hoeveel de tickets bij Lufthansa precies duurder worden, hangt af van de bestemming. Sommige verhogingen gaan woensdag al in.

De euro was 1,0706 dollar waard, tegen 1,0724 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper en kostte 81,34 dollar. Brentolie daalde 0,5 procent in prijs tot 85,59 dollar per vat.