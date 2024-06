Europese liberalen kiezen VVD-kritische Française weer als leider

BRUSSEL (ANP) - De liberale fractie in het Europees Parlement heeft de Française die de VVD eerder de wacht aanzegde herkozen als voorzitter. Valérie Hayer sprak bij haar herverkiezing niet over de Nederlandse partij.

Hayer streed begin dit jaar met VVD-kopman Malik Azmani om het voorzitterschap van de Renew-fractie. Azmani trok zich uiteindelijk terug, omdat sommige fractieleden zich stoorden aan de samenwerking van de VVD met de PVV in Den Haag. Tijdens de verkiezingscampagne speelde Hayer dat nog hoger op. De VVD paste niet langer binnen Renew, zei ze.

De liberalen waren lang de derde in grootte in het Europees Parlement en maakten deel uit van de coalitie van middenpartijen waarop de Europese Commissie steunde. Die coalitie is nu weer in de maak, ook al hebben de liberalen bij de Europese verkiezingen van begin deze maand flink verloren.