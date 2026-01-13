Airbus leverde 793 vliegtuigen af in 2025, meer dan jaar eerder

TOULOUSE (ANP/BLOOMBERG) - De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft vorig jaar wereldwijd 793 verkeersvliegtuigen afgeleverd. Dat zijn er meer dan een jaar eerder, toen het ging om 766 afgeleverde toestellen. Airbus wist zijn in december verlaagde doelstelling voor de levering van 790 vliegtuigen net te overtreffen.

De leveringen gingen naar 91 klanten, aldus Airbus. De meest geleverde toestellen behoorden tot de A320-familie, met 607 stuks. Van de A220-familie werden 93 vliegtuigen geleverd. Bij de grotere types A330 en A350 ging het om respectievelijk 36 en 57 nieuw geleverde exemplaren.

Daarnaast ontving Airbus 1000 nieuwe orders van 57 klanten in 2025. Het orderboek groeide eind 2025 tot het recordniveau van 8754 toestellen. In december ontving Airbus nog orders voor tientallen toestellen van Chinese maatschappijen.