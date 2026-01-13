Ørsted mag verder met bouw groot windpark voor Amerikaanse kust

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Ørsted mag verder met de bouw van het windpark Revolution Wind voor de kust van Rhode Island, terwijl het wacht op uitspraak in een rechtszaak. Dat heeft een Amerikaanse rechter besloten. De werkzaamheden werden op 22 december stilgelegd door de Amerikaanse regering uit zorgen om de nationale veiligheid. Windmolens kunnen volgens de regering onder meer radarsystemen verstoren.

Het windpark "zou onherstelbare schade oplopen" als het werk stil blijft liggen, oordeelde de rechter. Het Deense windenergiebedrijf kan verder bouwen, terwijl op de achtergrond een rechtszaak tegen de Amerikaanse regering loopt. Het is de tweede poging van de regering-Trump om de bouw stil te leggen. In beide gevallen oordeelde een rechter dat het werk door mag gaan in afwachting van de rechtszaak.

Het windpark voor de Amerikaanse oostkust is voor bijna 90 procent klaar. Het windmolenpark levert volgens Ørsted stroom aan ruim 350.000 huishoudens in Rhode Island.