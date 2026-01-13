Amsterdams betaalbedrijf Klearly haalt 12 miljoen euro op

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse start-up voor betalingen in de horeca Klearly heeft 12 miljoen euro aan nieuwe investeringen opgehaald. Onder andere de investeringstak van het Amerikaanse betalingsbedrijf PayPal steekt geld in het bedrijf.

Klearly haalde ook geld op in Italië, een land waar het bedrijf graag wil groeien met het extra geld. Het Italian Founders Fund deed mee aan de financieringsronde. Ook enkele bestaande investeerders deden opnieuw mee aan de ronde. Sinds 2023 heeft Klearly in totaal 20 miljoen euro aan investeringen opgehaald. Eerder haalde Klearly geld op bij oud-bestuurders van betalingsverwerker Mollie en betaaldienstverlener Adyen.

Het bedrijf bestaat sinds 2022 en heeft zich naar eigen zeggen toegelegd op een betaalsysteem dat geschikt is om piekmomenten in de horeca op te vangen. De technologie werkt op bestaande bestel- en kassasystemen die populair zijn in de horeca en maakt het mogelijk meer apparaten in te zetten als pinapparaat. Dat verkort volgens de onderneming de tijd die het kost om gasten af te laten rekenen.

Klearly zegt dat in Nederland ruim 4000 horecaondernemers betaaltechnologie van het bedrijf gebruiken. Naast Italië mikt de onderneming ook op groei in België.