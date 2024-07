Airport Weeze verwacht flink meer reizigers tijdens zomervakantie

WEEZE (ANP) - Airport Weeze verwacht tijdens de zomervakantieperiode 375.000 passagiers te ontvangen. Dat zijn er flink meer dan een jaar eerder, toen ongeveer 300.000 reizigers via de Duitse luchthaven vlogen. Door zijn ligging, net over de grens bij Venray, wordt Airport Weeze doorgaans ook veel door Nederlanders gebruikt.

"We kijken uit naar de grote vakantiegolf en zijn goed voorbereid", aldus een woordvoerder van het vliegveld. Deze zomervakantie vertrekken in totaal 1045 vluchten vanaf Airport Weeze. Vorig jaar waren dat er nog 850. Net als in 2023 is ook nu Palma de Mallorca de bestemming die het vaakst wordt aangedaan. De hoofdplaats van het Spaanse eiland Mallorca wordt gevolgd door het Spaanse Gerona en Zadar, een havenstad in Kroatië.

Om de drukte aan te kunnen, roept Airport Weeze mensen op om minstens tweeënhalf uur voor vertrek in de vertrekhal aanwezig te zijn. "Zodat hun vakantie ontspannen en zonder stress kan beginnen."