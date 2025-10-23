Akkoord over Europese tegenhanger SpaceX-satellieten

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Vliegtuigbouwer Airbus en defensiebedrijven Thales en Leonardo hebben overeenstemming bereikt over de vorming van een gezamenlijke satellietenonderneming. Die moet op het gebied van onder meer defensie een Europees alternatief worden voor Elon Musks SpaceX.

Het idee voor een gezamenlijke onderneming leeft al jaren, maar het bleek moeilijk om de bedrijven te combineren. Het vanuit Frankrijk aangestuurde Airbus, dat ook onder meer drones bouwt, krijgt 35 procent van de aandelen. Het Franse Thales en het Italiaanse Leonardo krijgen ieder 32,5 procent. Ze mikken op een jaarlijkse omzet van 6,5 miljard euro en hopen in 2027 operationeel te zijn.

Er is enige haast geboden in de concurrentiestrijd met SpaceX en ook Chinese tegenhangers. Musks bedrijf is alleen maar dominanter geworden nu de ruimtevaart een steeds belangrijkere rol speelt bij defensie, maar ook rond communicatie en commercie. Europese landen gaan de komende jaren veel extra uitgeven aan defensie.