Voorzitter EU-leiders verzekert Oekraïne geld voor 2026 en 2027

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de EU-leiders António Costa heeft Oekraïne toegezegd het land te voorzien in zijn financiële behoeften voor 2026 en 2027. "Daarover nemen we vandaag een politieke beslissing", zei Costa voor het begin van de EU-top, terwijl de Oekraïense president Volodymyr Zelensky naast hem stond. Het is echter nog onduidelijk waar dat geld vandaan moet komen.

Op tafel ligt het plan van de Europese Commissie om de bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor een renteloze lening van 141 miljard euro aan Oekraïne. Dat geld staat bij de in België gevestigde financiële instelling Euroclear. België is daar fel op tegen en eist harde garanties. Diverse EU-bronnen hebben de afgelopen dagen gezegd dat er geen plan B is. De lidstaten kunnen vanuit hun eigen begroting geen extra geld aan Oekraïne geven, dat het geld wel hard nodig heeft.

Oekraïne moet volgens Costa de financiële capaciteit hebben "om hun strijd voor een rechtvaardige en duurzame vrede voort te zetten".

Risico's

Het politieke besluit dat later donderdag wordt genomen, houdt in dat de Europese Commissie wordt gevraagd met een concreet voorstel te komen dat "in overeenstemming is met het EU-recht en het internationaal recht", staat in het conceptbesluit. In dat voorstel moet ook worden vastgelegd dat de risico's evenredig door alle EU-lidstaten worden gedragen, iets wat Nederland heel belangrijk vindt.

Rusland waarschuwt voor de gevolgen van confiscatie van zijn bevroren tegoeden in België. Dat zal leiden tot een "pijnlijke reactie" van Rusland, aldus woordvoerster Maria Zakharova van het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag, meldt Reuters. Rusland spreekt over 'diefstal'.

Volgens de Commissie worden de tegoeden niet geconfisqueerd.