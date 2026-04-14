Architect Stopera Cees Dam (93) overleden

AMSTERDAM (ANP) - Architect Cees Dam is maandag op 93-jarige leeftijd overleden. Dit heeft Dam & Partners Architecten, waar hij oprichter van was, dinsdag bekendgemaakt. Hij overleed na een kort ziekbed.

Dam is onder meer bekend als architect van de Stopera Nationale Opera & Ballet en het stadhuis van Amsterdam, samen met Wilhelm Holzbauer. Dam was ook architect van Stadhuis Almere en het Wilhelminahof in Rotterdam-Zuid. Volgens Dam & Partners Architecten putte de architect in zijn werk uit de moderne beeldende kunst, het theater en de muziek.

In 2007 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dam was ook hoogleraar aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.