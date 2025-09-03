ECONOMIE
Akkoord over overdracht data EU-VS goedgekeurd

Economie
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 12:36
anp030925121 1
BRUSSEL (ANP/RTR) - De op een na hoogste rechtbank van de Europese Unie heeft toestemming gegeven voor een akkoord tussen de EU en de VS over de overdracht van persoonsgegevens. Eerdere dataoverdrachtsakkoorden werden door de hoogste rechter van de EU afgekeurd omdat ze onvoldoende bescherming boden voor Europese persoonsgegevens. De uitspraak biedt juridische zekerheid aan duizenden bedrijven, van banken en techbedrijven tot farmaceuten en autofabrikanten. Zij verzenden bijvoorbeeld voor clouddiensten of de salarisadministratie gegevens tussen Europa en de VS.
De Europese Commissie, die namens de 27 EU-lidstaten onderhandelde, stelde dat het akkoord voldoende bescherming biedt voor de persoonsgegevens van Europeanen die naar de VS worden gestuurd.
De Franse politicus Philippe Latombe spande een zaak aan tegen de EU. Hij vond dat de gemaakte afspraken onvoldoende garanties boden voor de bescherming van privégegevens, vanwege de grootschalige verzameling van data door inlichtingendiensten.
