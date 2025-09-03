ECONOMIE
Kamerleden klaar met verwijten Van der Plas in stikstofdebat

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 12:31
bijgewerkt om woensdag, 03 september 2025 om 12:33
Verschillende Kamerleden zijn klaar met de verwijten van Caroline van der Plas richting andere partijen in de Tweede Kamer. De BBB-leider zei dat partijen "doelbewust bezig zijn met het stap voor stap ontmantelen van de veehouderij". Ze uitte deze beschuldigingen in een debat woensdag over een oplossing voor boerenbedrijven zonder stikstofvergunning. Deze zogenoemde PAS-melders wachten al ruim vijf jaar op hulp van de overheid om die vergunning alsnog te krijgen.
Anne-Marijke Podt (D66), Laura Bromet (GroenLinks-PvdA) en Harm Holman (NSC) maakten bezwaar tegen de woorden van de BBB'er. "Ik ken geen enkele partij die geen compassie met de PAS-melders heeft," zei Bromet. "Het beeld dat Van der Plas schetst, is onterecht. Over welke partijen heeft ze het?"
Daarop antwoordde de BBB-voorvrouw dat ze het bijvoorbeeld heeft over de Partij voor de Dieren. Kamerlid Ines Kostić reageerde namens die partij: "Ik vind dit echt niet kunnen. Ik wil daar een streep in trekken. Laten we het debat voeren over de inhoud."
