Hermans: bouwstop biobrandstoffenfabriek Shell is een tegenvaller

DEN HAAG (ANP) - Minister Sophie Hermans (Klimaat, VVD) noemt het "natuurlijk een tegenvaller" dat olie- en gasconcern Shell definitief stopt met de bouw van zijn biobrandstoffenfabriek in Rotterdam. "Door dit besluit zijn we als Nederland naar verwachting nu meer aangewezen op import." Maar ze wil niet ingaan op de onderliggende redenen omdat het om "een individuele investeringsbeslissing van Shell" gaat.

Ze reageert ook niet op de oproep van de Rotterdamse wethouder Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) aan het kabinet. Die zegt dat zijn stad klaar is voor 'duurzame vooruitgang', maar dreigt de boot te missen 'zonder daadkrachtig nationaal beleid'.

Een ministeriewoordvoerder verwacht niet dat de bouwstop gevolgen heeft voor de doelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hij verwacht namelijk dat de benodigde biobrandstof kan worden geïmporteerd.