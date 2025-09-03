ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hermans: bouwstop biobrandstoffenfabriek Shell is een tegenvaller

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 12:58
anp030925124 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Sophie Hermans (Klimaat, VVD) noemt het "natuurlijk een tegenvaller" dat olie- en gasconcern Shell definitief stopt met de bouw van zijn biobrandstoffenfabriek in Rotterdam. "Door dit besluit zijn we als Nederland naar verwachting nu meer aangewezen op import." Maar ze wil niet ingaan op de onderliggende redenen omdat het om "een individuele investeringsbeslissing van Shell" gaat.
Ze reageert ook niet op de oproep van de Rotterdamse wethouder Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) aan het kabinet. Die zegt dat zijn stad klaar is voor 'duurzame vooruitgang', maar dreigt de boot te missen 'zonder daadkrachtig nationaal beleid'.
Een ministeriewoordvoerder verwacht niet dat de bouwstop gevolgen heeft voor de doelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hij verwacht namelijk dat de benodigde biobrandstof kan worden geïmporteerd.
Vorig artikel

Akkoord over overdracht data EU-VS goedgekeurd

Volgend artikel

3 veelvoorkomende mythes over smartphones die je waarschijnlijk gelooft

POPULAIR NIEUWS

ANP-529476807

Nederlanders boeken al massaal zomervakantie 2026: dit zijn de populairste bestemmingen

192404148_m

Ben je een narcist? Dan is dit het type nieuws waar je naar zoekt

shutterstock_2454169241

Cryptoplatform Bitvavo blijkt snoepwinkel voor oplichters: +151% fraude

generated-image (8)

De SGP wil porno verbieden. Een prima idee: porno is slecht

139344017_10159064429539732_7594119713357871571_n-png

Hoe je op taalfouten reageert, zegt iets over je persoonlijkheid

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel