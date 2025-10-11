ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Akkoord Trump en AstraZeneca over prijsverlagingen

Economie
door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 7:05
anp111025048 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een deal gesloten met het Britse farmacieconcern AstraZeneca om de prijzen voor receptgeneesmiddelen te verlagen. Het bedrijf zal bepaalde geneesmiddelen met korting gaan leveren aan Medicaid, het federale zorgverzekeringsprogramma voor mensen met lage inkomens.
In ruil daarvoor krijgt AstraZeneca de komende drie jaar vrijstelling van de importheffingen op geneesmiddelen. Eerder sloot de Amerikaanse overheid een vergelijkbare overeenkomst met farmaceut Pfizer.
AstraZeneca kondigde in juli aan de komende vijf jaar 50 miljard dollar (43 miljard euro) te investeren in productie en ontwikkelingsactiviteiten op Amerikaanse bodem. Het bedrijf zal zijn grootste vestiging wereldwijd bouwen in de Amerikaanse staat Virginia en faciliteiten in vijf andere Amerikaanse staten uitbreiden.
loading

POPULAIR NIEUWS

242642288_m

Wetenschapper ontdekt per ongeluk kankerbehandeling waar geen operatie voor nodig is

ANP-504107921

Drie dingen in de badkamer die je nooit moet delen volgens de wetenschap

ANP-499762202

Trends op de arbeidsmarkt: zo ziet solliciteren er in 2025 uit

cindy-slaper-van-der-werff-stelt-vragen-tijdens-het-sbs-debat

Kijken PVV-stemmers naar politieke debatten?

gandr-collage (16)

Tandpasta essentieel voor gezonde tanden? Dit is de waarheid

anp121025040 1

De aanhang van Wilders komt: Amsterdam breidt veiligheidsrisicogebied voor demonstratie uit

143964668_m

Is dit het beste medicijn tegen gewrichtspijn?

Loading