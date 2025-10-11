Honderden naschokken na twee aardbevingen in Filipijnen

DAVAO ORIENTAL (ANP/AFP) - Op de Filipijnen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag honderden naschokken plaatsgevonden. De schokken volgden op twee aardbevingen in het zuiden van het land vrijdag, met een kracht van 7.4 en 6.7.

Zeven mensen kwamen om door de aardbevingen en meer dan dertig personen raakten gewond. Ook is er aanzienlijke schade. Op het eiland Mindanao besloten veel bewoners de nacht buiten door te brengen uit angst voor meer ravage door de naschokken.

Vorige week werd een ander deel van de Filipijnen, de provincie Cebu op zo'n 515 kilometer afstand, getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.9. Daarbij kwamen zeker 74 mensen om het leven.