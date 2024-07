AkzoNobel licht omlaag op Damrak na waarschuwing AFM

AMSTERDAM (ANP) - AkzoNobel ging woensdag licht omlaag op de Amsterdamse beurs. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft "veel bedrijven" gewaarschuwd dat ze financieel analisten niet stilletjes voorkennis mogen geven. De financiële waakhond zei dat nadat de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) had aangestipt dat beleggers bij verfconcern AkzoNobel mogelijk niet gelijktijdig waren geïnformeerd over koersgevoelige ontwikkelingen. Het aandeel verloor 0,3 procent.

De VEB signaleerde vorige week al een "opvallende reeks adviesverlagingen" voor AkzoNobel, terwijl de verfproducent geen officieel bedrijfsnieuws naar buiten had gebracht. Volgens de belangenbehartiger van particuliere beleggers baseren de analisten zich waarschijnlijk op informatie die ze recent in een bijpraatsessie van AkzoNobel hebben gehoord. Volgens de VEB had AkzoNobel een persbericht moeten uitsturen waarin iedereen tegelijkertijd over het zwakke tweede kwartaal werd geïnformeerd.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 931,26 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 868,14 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,4 procent. De beurs in Parijs won 0,1 procent, na een koersverlies van 1,6 procent een dag eerder door de aanhoudende zorgen over de politieke instabiliteit in Frankrijk na de verkiezingsuitslag.