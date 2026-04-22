AkzoNobel: oorlog Midden-Oosten stuwt inkoopkosten

AMSTERDAM (ANP) - De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor hogere inkoopkosten bij verfconcern AkzoNobel. Dat meldt het bedrijf achter merken als Flexa, Dulux en Sikkens bij de cijfers over het eerste kwartaal. Volgens AkzoNobel werd ondanks de geopolitieke onrust door de Iranoorlog en turbulente marktomstandigheden wel een sterk kwartaal afgeleverd.

AkzoNobel profiteerde daarbij naar eigen zeggen van prijsaanpassingen en kostenverlagingen, waardoor de winstgevendheid werd verbeterd. Het aangepaste bedrijfsresultaat bedroeg 345 miljoen euro en de omzet kwam uit op bijna 2,4 miljard euro.

Topman Greg Poux-Guillaume van AkzoNobel zegt te verwachten dat voor heel dit jaar de eerder aangekondigde stijgingen van de verkoopprijzen de impact van de hogere kosten voor energie en grondstoffen volledig zullen compenseren. Het concern houdt vast aan de verwachtingen voor 2026.

AkzoNobel kondigde vorig jaar nog aan te fuseren met zijn Amerikaanse branchegenoot Axalta. De verwachting is dat die deal eind dit jaar of begin 2027 is afgerond.