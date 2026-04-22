Scheepvaartmonitor: Iran beschiet opnieuw containerschip

door anp
woensdag, 22 april 2026 om 7:46
TEHERAN (ANP) - Op de Straat van Hormuz is opnieuw een containerschip beschoten door de Iraanse Revolutionaire Garde, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO. Het zou zware schade hebben opgelopen, maar niemand raakte gewond.
Volgens de organisatie werd het vaartuig benaderd door een aanvalsschip van de Revolutionaire Garde, maar was er geen radiocontact. De brug van het schip werd daarna geraakt en beschadigd.
Iran heeft de Straat van Hormuz na het begin van de oorlog zo goed als afgesloten voor de scheepvaart. De Amerikanen reageerden met een eigen blokkade voor schepen die van en naar Iraanse havens varen.
Het heropenen van de zeestraat is een van de belangrijke discussiepunten bij de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Het is onduidelijk wanneer de gesprekken verdergaan, maar de Amerikaanse president Donald Trump kondigde dinsdagavond wel aan het staakt-het-vuren te verlengen. Daardoor moet er meer tijd zijn om een deal te sluiten.
