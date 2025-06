AkzoNobel verkoopt groot deel Indiase activiteiten

AMSTERDAM (ANP) - Verfconcern AkzoNobel verkoopt een groot deel van zijn Indiase activiteiten aan het conglomeraat JSW Group. Dat bedrijf koopt een belang van bijna 75 procent in Akzo Nobel India Limited, waarbij het hele bedrijf 1,4 miljard euro waard is.

AkzoNobel maakte in oktober bekend kritisch naar zijn internationale activiteiten te willen kijken. Het bedrijf achter merken als Sikkens en Flexa wil zich meer concentreren op markten waar het een sterke positie heeft. JSW koopt de Indiase onderdelen van het Nederlandse concern die vloeibare verf en coatings maken.

AkzoNobel verwacht per saldo 900 miljoen euro te verdienen aan de deal. Daarvan gaat 500 miljoen euro naar het aflossen van schulden. Met de rest koopt AkzoNobel eigen aandelen in, waarmee aandeelhouders worden beloond omdat dit gunstig is voor de waarde van de overige stukken.