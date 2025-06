Knot kritisch op voorstel kortere termijn voor opvolgers bij DNB

AMSTERDAM (ANP) - Vertrekkend president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot heeft in een interview met NRC kritiek geuit op het plan om de termijn van zijn opvolgers in te korten. Onlangs werd DNB-hoofdeconoom Olaf Sleijpen voor een periode van zeven jaar aangewezen als nieuw centralebankhoofd. Maar daarbij opende demissionair minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) tevens de discussie om de termijn in de toekomst te verkorten tot vijf jaar.

"Natuurlijk staan wij niet te juichen bij het perspectief dat de benoemingstermijnen worden verkort", reageert Knot in de krant. "De onafhankelijkheid van de centrale bank is een belangrijke factor die hoort bij een stabiel institutioneel klimaat en een hoge kredietwaardigheid. Lange benoemingstermijnen dragen bij aan die onafhankelijkheid. En we zien dan ook dat landen met een hoge kredietwaardigheid vaak lange benoemingstermijnen kennen."

Knots tweede termijn zit er eind deze maand op. Wat hij hierna wil gaan doen, zegt hij niet. "Daar ga ik na 1 juli over nadenken."