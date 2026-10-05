AkzoNobel wint in AEX na verkoop Aziatische verfactiviteiten

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Verfproducent AkzoNobel stond bij de stijgers na de bekendmaking van de verkoop van zijn divisie voor decoratieve verven in Zuidoost-Azië en Australië ter waarde van 1,2 miljard euro aan het Japanse Nippon Paint.

AkzoNobel, bekend van merken als Flexa en Sikkens, klom 2 procent. De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papoea-Nieuw-Guinea en Australië, goed voor een omzet van 291 miljoen dollar in 2025. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht AkzoNobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden. AkzoNobel is bezig met een fusie met het Amerikaanse Axalta.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,6 procent hoger op 1123,24 punten. Op vrijdag eindigde de hoofdindex met een plus van 1,3 procent na een zwak banenrapport uit de Verenigde Staten. De MidKap daalde licht tot 1068,13 punten.