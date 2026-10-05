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Racisme en discriminatie bij UWV: 'Hogere boetes bij fraude'

Samenleving
door Redactie
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UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een biculturele achternaam. Dit blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad en EenVandaag op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers die stellen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met het functioneren van de afdeling Handhaving.
Meerdere werknemers van UWV Handhaving, onder wie leidinggevenden, hebben in 2025 de indruk dat mensen met een biculturele achternaam in vergelijkbare gevallen harder worden aangepakt. De eigen controleafdeling van UWV wordt gevraagd een onderzoek uit te voeren. Er worden 1682 dossiers tegen het licht gehouden. En wat blijkt? Er wordt inderdaad verschil gemaakt.
De uitkomsten van het interne onderzoek liggen al sinds december op het bureau van de Raad van Bestuur. Minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd niet op de hoogte gebracht. Dat gebeurde pas recent na vragen van het AD.

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