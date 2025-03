Albert Heijn gaat bij alle producten Nutri-Score tonen

ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn gaat de Nutri-Score vermelden voor alle producten in het assortiment. De grootste supermarktketen van Nederland deed dat al voor de huismerkproducten, maar nu volgen ook de producten van andere fabrikanten. Het logo, dat aangeeft in hoeverre een product binnen zijn categorie een gezonde keuze is, zal worden afgebeeld op elektronische prijskaartjes in de winkels en de webshop van Albert Heijn.

Fabrikanten van wie de producten in de supermarktschappen liggen waren eerder nog terughoudend met het gebruik van de Nutri-Score op hun producten. Zo meldde consumentenprogramma Kassa vorig jaar na een rondgang dat onder meer Unilever, Heineken en Arla Foods het logo niet wilden afbeelden op verpakkingen. Bedrijven waren het bijvoorbeeld niet eens met het algoritme dat bepaalt welk product een betere keuze is.