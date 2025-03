Britse vicepremier: we kiezen geen partij tussen VS en Europa

LONDEN (ANP) - De Britse regering heeft terughoudend gereageerd op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de militaire steun voor Oekraïne op te schorten. Vicepremier Angela Rayner zei tegen de BBC dat premier Keir Starmer zich focust op het vredesproces en zich niet laat afleiden. Het stopzetten van de Amerikaanse hulp noemde ze een "zaak voor de VS".

De vicepremier wilde verder niet in detail treden over het besluit van Trump. Ze verklaarde volgens de BBC dat Washington een belangrijke bondgenoot is die steeds duidelijk heeft gemaakt dat het vrede wil in Oekraïne. Starmer kan volgens zijn rechterhand "constructieve gesprekken" voeren met Trump en gaat ook geen "partij kiezen tussen de Verenigde Staten en Europa".