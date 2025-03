Hoe gezond zijn kikkererwten?

Kikkererwten, ook wel bekend als garbanzo bonen, zijn in. Ze zouden geweldig gezond zijn. En dat is ook zo. Het is een veelzijdige en voedzame toevoeging aan je dieet. Ze behoren tot de peulvruchtenfamilie en zitten boordevol voedingsstoffen die bijdragen aan een goede gezondheid. Maar wat maakt kikkererwten nou zo gezond?

Rijk aan plantaardige eiwitten

Kikkererwten zijn een uitstekende bron van plantaardige eiwitten. Eén kopje bevat maar liefst 14,5 gram eiwit, wat ongeveer 20% van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid voor een volwassene is. Eiwitten zijn essentieel voor de opbouw van spieren, weefsels en het ondersteunen van het immuunsysteem. Door meer plantaardige eiwitbronnen zoals kikkererwten te eten, kun je het risico op hart- en vaatziekten, obesitas en hoge bloeddruk verlagen.

Goed voor je cholesterol

Wat kikkererwten uniek maakt in vergelijking met dierlijke eiwitbronnen is hun hoge vezelgehalte. Eén kopje bevat 12,5 gram vezels, wat bijna de helft is van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid. Deze vezels helpen bij het verlagen van het "slechte" LDL-cholesterol door gal in de darmen vast te houden en te voorkomen dat het lichaam cholesterol opnieuw opneemt. Dit verlaagt het risico op hartaanvallen en beroertes.

Boordevol vitaminen en mineralen

Kikkererwten zijn rijk aan ijzer, foliumzuur en andere belangrijke voedingsstoffen. IJzer is nodig voor het transporteren van zuurstof door het lichaam, terwijl foliumzuur essentieel is voor celdeling en vooral belangrijk tijdens de zwangerschap. Een kopje kikkererwten voorziet in 60% van de dagelijkse ijzerbehoefte voor mannen en postmenopauzale vrouwen, en bijna 50% van de foliumzuurbehoefte.

Hoe eet je ze?

Hoewel kikkererwten niet alle essentiële aminozuren bevatten die je nodig hebt, kun je dit eenvoudig oplossen door ze te combineren met granen zoals volkorenbrood of rijst. Denk bijvoorbeeld aan hummus op een volkorenwrap of een stoofpot met kikkererwten en quinoa.