Albert Heijn gestopt met verpakkingsvrije boodschappen

ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn verkoopt niet langer verpakkingsvrije artikelen, zoals rijst, koffie of ontbijtgranen, die klanten zelf konden 'tappen'. Dat bevestigt een woordvoerster van de supermarktketen na berichtgeving van RTL Z. Volgens haar deden maar weinig klanten op deze manier hun boodschappen.

Het tappen van artikelen was mogelijk in vijf grote supermarkten van Albert Heijn, in Rotterdam, Amsterdam, Leidschendam, Den Haag en Arnhem. Mogelijk zou deze optie later in meer vestigingen worden aangeboden, maar zover is het dus niet gekomen.

"Door te leren en te testen zien we dat navulverpakkingen beter aansluiten bij de behoeften van de klant", aldus de zegsvrouw. Dan kan bijvoorbeeld worden gedacht aan navulverpakkingen voor wasmiddel die de supermarktketen verkoopt. Daarmee wordt de hoeveelheid verpakkingsmateriaal volgens haar effectiever teruggedrongen.