ING: moeite met werven IT-personeel door dikbetalende Big Tech

AMSTERDAM (ANP) - ING heeft moeite om voldoende IT-personeel te werven omdat technologiebedrijven meer betalen dan de Nederlandse bank. Dat heeft technologiedirecteur Daniele Tonella gezegd in een interview met financieel persbureau Bloomberg.

Volgens hem liggen de salarissen bij techbedrijven "aanzienlijk hoger" dan bij ING. De langetermijnbonussen, waaronder aandelenpakketten die sommige van die bedrijven hun medewerkers in het vooruitzicht stellen, zouden er ook voor zorgen dat mensen lang in de techwereld blijven hangen. Tonella spreekt van "gouden handboeien", waardoor het voor ING praktisch onmogelijk zou zijn om hen weg te kapen.

De opmerkingen illustreren volgens Bloomberg hoe het toenemende gebruik van technologie in grote delen van de economie banken op achterstand heeft gezet in de strijd om talent. Banken in Nederland hebben ook te maken met een regel die veel bonussen beperkt tot een vijfde van iemands vaste salaris. Variabele beloningen voor topbestuurders in de sector in andere landen kunnen gemakkelijk het dubbele zijn van hun vaste salaris.